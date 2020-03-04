Плагин Robo Gallery для WordPress: отзывы + активация (как разблокировать)

26
Мар

Плагин Robo Gallery для WordPress: отзывы + активация (как разблокировать)

Andrews32 One comment
ОтзывыКоличество просмотров 938
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Искал плагин фотогалереи для WordPress. Перебрал множество, решил остановиться на Robo Gallery. Всё бы хорошо, но уж очень он «жадный»: мало того что примерно треть настроек галерей видна, но недоступна для редактирования (тут же указано, что всё разблокировано в версии Pro), так ещё и после создания трёх галерей эта софтина не даёт создать ещё! Пишет: «You can create only 3 galleries. Update to PRO to get unlimited galleries». И предлагает либо смириться, либо… правильно, купить!

Таблэтка

Захотелось понять, а как разработчики плагина Robo Gallery реализовали защиту (проверку, сколько галерей уже создано). Воспользовался PHP-скриптом поиска по файлам, и нашёл: одна «зараза» прописана в файле /wp-content/plugins/robo-gallery/includes/rbs_gallery_list.php и вызывает то самое всплывающее окно, когда мы хотим создать больше трёх галерей. Чтобы убрать «бяку», сделал следующее:

закомментировал строку if(isset($_GET[‘showproinfo’]) && $_GET[‘showproinfo’]){

и добавил почти такую же — if(isset($_GET[‘sho_wproinfo’]) && $_GET[‘sho_wproinfo’]){

(просто произвольно искаверкал название переменной showproinfo). Всё, окошко больше не появляется. Но по-прежнему количество бесплатных галерей ограничено тремя…

Второй кусок «вредоносного» кода — в файле /wp-content/plugins/robo-gallery/includes/rbs_gallery_init.php. Строка:

if( count($all_wp_pages) >= ++$n ) wp_redirect( «edit.php?post_type=robo_gallery_table&showproinfo=1» ); (считает, сколько уже галерей создано). Закомментировал её и добавил почти такую же:

if( count($all_wp_pages) >= 9999999999999999999999 ) wp_redirect( «edit.php?post_type=robo_gallery_table&showproinfo=1» ); (вместо девяток сгодилось бы любое большое число).

Ложка дёгтя закона в бочке мёда

Перечисленные выше манипуляции делал на локальном компьютере без доступа в интернет, исключительно из спортивного интереса. Потому что любой плагин охраняется авторским правом, и, скорее всего, не может быть изменён без разрешения его создателя. После того, как убедился, что ограничение снято, вернул все строки к первоначальному виду.

А в целом — плагин Robo Gallery для WordPress понравился. Даже в бесплатной версии он обладает неплохим функционалом. Страничка плагина на WordPress.org: https://ru.wordpress.org/plugins/robo-gallery/

Andrews32 Administrator
Автор с активной гражданской позицией и стойкой нелюбовью к нечестным производителям, продавцам, исполнителям. За правду и справедливость, камрад!
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1 Comment

Александр

Март 4, 2020 в 7:08 пп

Спасибо, дружище, ты лучший

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